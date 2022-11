En France, la marmite sociale chauffe à petit bouillon

Hormis le coup de chaud au sein de certaines raffineries, la colère des Français n’explose pas. C’est que, très tôt, dès la fin 2021, l’Elysée a mis en place un bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité.

Une marche de la gauche contre la vie chère le 16 octobre. Une manifestation des syndicats pour la hausse des salaires deux jours plus tard. Une nouvelle mobilisation prévue ce jeudi dans les transports, les écoles, la Santé, pour défendre la feuille de paie. La marmite sociale française chauffe à petit bouillon depuis la rentrée. Mais le couvercle n’a pas vraiment sauté, du moins pour l’instant. Le seul coup de chaud véritable est venu des raffineurs de Total et d’Esso, revendiquant leur part du gâteau sur les superprofits pétroliers, et qui ont privé les automobilistes de carburants pendant plusieurs semaines en octobre (la situation est revenue à la quasi-normale).