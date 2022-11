En Hongrie, les ménages suffoquent face à l’explosion des prix

Champion d’Europe de l’inflation alimentaire, le pays subit une inflation record qu’il n’arrive pas à contenir, malgré le gel du prix de plusieurs produits de base et des carburants à la pompe.

La Hongrie se serait bien passée de ce titre peu glorieux. Une récente étude d’Eurostat la sacre championne d’Europe de l’inflation alimentaire avec 39 % de hausse entre septembre 2021 et septembre 2022, loin devant la Lituanie (29,5 %) et la moyenne de l’UE (15,8 %). Sur la même période, les produits prisés des Magyars bondissent à la caisse : fromage trappiste + 95 %, kilo de pain blanc + 92 %, beurre + 87 %, margarine + 75 %, cuisses de poulet + 65 %, café en poudre + 58 %, la boîte de dix œufs + 57 % et le riz + 56 %, indique l’institut national de statistiques KSH.