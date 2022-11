Les Italiens se serrent la ceinture en attendant les nouvelles aides de l’Etat

Pour la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, une seule certitude marque le début de son mandat. Comme elle ne cesse de le rappeler, « l’envolée des prix de l’énergie est devenue insoutenable pour les Italiens. Il n’y a plus de temps à perdre ».

Cette législature naissante est, en effet, placée sous le signe de l’urgence et de ce que les dirigeants politiques de la Péninsule appellent « la tempête parfaite » : une récession qui pointe déjà son nez cumulée à l’un des taux d’inflation annuels les plus élevés d’Europe occidentale, estimé à 12,8 %. L’Italie vient, par ailleurs, d’enregistrer la plus forte augmentation des prix d’un mois à l’autre, avec un bond de 4 %. Une situation potentiellement explosive au regard aussi des sempiternelles revendications des syndicats nationaux, restées pour l’heure lettre morte : des hausses généralisées des salaires ainsi que la création d’un salaire minimum.