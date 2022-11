Bob Dylan: «Etre auteur, ce n’est pas quelque chose que l’on choisit»

La créativité s’exprime notamment lorsque le cerveau essaie de combler les trous et les lacunes », écrit Bob Dylan. « Nous terminons des rimes et imaginons des histoires pour expliquer des choses que nous ne comprenons pas. » Il fait ici référence à l’écoute créative d’une chanson, et donc aussi à l’écriture. Ses propres chansons sont elles-mêmes des œuvres d’art sonores, trouées et lacunaires, qui, depuis soixante ans, font l’objet de nombreuses interprétations, luttent pour être comprises et ont élevé le chanteur à un niveau auquel on n’aurait jamais attendu un musicien pop.