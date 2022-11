Télécoms: changer d’opérateur, un geste payant

Une étude de l’IBPT montre qu’on peut économiser jusqu’à 240 euros par an en comparant. Le gouvernement s’est aussi mis d’accord sur une réforme du tarif social télécoms.

En ces temps de forte inflation, toute économie est bonne à prendre. Y compris au niveau de la facture télécoms qui a une fâcheuse tendance à enfler, comme tout le reste, suite aux hausses tarifaires pratiquées par les opérateurs. Une nouvelle étude de l’IBPT (le régulateur des télécoms) montre qu’en comparant les différentes offres sur le marché et en choisissant celle qui convient le mieux à ses besoins, le consommateur peut économiser jusqu’à 240 euros par an. Pour arriver à cette conclusion, l’institut a dressé dix profils de consommation bien différents (famille avec besoins importants, étudiant en kot…) et a, pour chacun d’eux, regardé quelle était l’offre la moins chère en tenant compte des différents plans tarifaires inclus dans son comparateur de prix www.meilleurtarif.be (hors promotions).