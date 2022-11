Sepp Blatter: «Le choix du Qatar était une erreur»

C’est sa première interview depuis son acquittement dans l’affaire d’un paiement prétendument déloyal de 1,8 million d’euros, qui lui avait valu d’être inculpé avec son ex-protégé Michel Platini : Joseph « Sepp » Blatter, 86 ans, l’ex-président de la Fifa (1998-2015), revient sur la litigieuse attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2010, sous sa mandature.

« Ce fut une erreur », explique-t-il. Ce regret, il l’avait déjà exprimé à la télé suisse en 2014, une bonne année avant l’historique coup de filet de mai 2015 qui avait emporté la probité de la Fifa et l’honorabilité de son président. Sept ans et demi plus tard, le Valaisan clame encore et toujours son innocence, validée par un acquittement prononcé par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.