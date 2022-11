La Daerdenmania n’est pas morte avec Papa

Ce mercredi, le Forum, salle mythique liégeoise qui fête cette année ses 100 ans, fera salle comble. Pas de quoi être étonné, finalement : c’est bien la vocation d’une salle de spectacle, non ? Et pourtant… Car celui qui sera mis à l’honneur, non seulement, n’est pas un artiste – quoiqu’il eût un certain talent de comédien –, mais surtout, il est décédé. Pas la semaine passée. Pas hier. Il y a dix ans déjà. Et en politique – car oui, c’est un politicien –, en dix ans, on a le temps d’être oublié.