«Dreaming Walls»: une plongée captivante au cœur du Chelsea Hotel

Documentaire de Amélie van Elmbt & Maya Duverdier, 102 mn.

Pilier de la contre-culture des années 1960, le légendaire Chelsea Hotel est en cours de rénovation. Alors qu’il était à l’époque le refuge d’artistes et d’intellectuels célèbres parmi lesquels Patti Smith, Janis Joplin, Sid Vicious ou les superstars de la Factory de Warhol, il rouvrira bientôt ses portes au public pour devenir l’un des hôtels de luxe les plus en vogue de New York. Cinquante et un résidents, pensionnaires de longue date, y habitent toujours. Entre peur de l’avenir, lassitude et excitation, ils continuent de vivre et créer au milieu des travaux.