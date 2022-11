«Drii Winter»: une expérience humaine au cœur de la montagne

Une tragédie grecque sensorielle et profonde, menée par des acteurs non professionnels impressionnants.

De Michael Koch, avec Michèle Brand, Simon Wisler, 136 mn.

Anna et Marco mènent une vie tranquille jusqu’à ce que, peu après leur mariage, Marco apprenne qu’il est atteint d’une tumeur cérébrale maligne. Sans crier gare, cette maladie va peu à peu lui faire perdre le contrôle de ses actes. Marco agit sans filtre, adopte des comportements inappropriés, mais ne s’en rend pas compte. Au contraire, il y voit au départ une forme de libération. Mais pour Anna, ces changements soudains vont être de plus en plus difficiles à gérer…