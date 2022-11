Midterms: l’obsédante revanche de Trump plane sur le camp républicain

Si vous voulez mettre fin à la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, vous devez voter républicain ». Un air de campagne présidentielle flottait dans l’air de l’Ohio ce lundi soir. Donald Trump, guest star d’un ultime meeting, exhortait la foule à glisser un bulletin rouge dans les urnes pour les élections de mi-mandat, les fameux « midterms ». Et si les électeurs américains jouent bien l’avenir de la Chambre des représentants et du Sénat, ce scrutin a pourtant tous les atours d’un tour de chauffe pour la présidentielle de 2024.