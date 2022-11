«Comme on nous parle»: Salades de blé

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. L’argent, sujet de toutes nos conversations actuelles, est le plus grand tabou. Que la crise économique pourrait bien lever.

Ce sont trois parfaits inconnus qui discutent dans un sauna. Ça commence comme une blague mais hélas, s’il y a bien une chute, elle n’est pas drôle. Elle est juste douloureuse comme une vraie chute, dans la vraie vie.

Il y a donc cette dame en maillot de bain qui explique à deux types à moitié nus que son neveu qui vend des pommes a mis tous ses frigos à l’arrêt parce qu’ils lui coûtent désormais 50.000 € par mois. Plus moyen de stocker. Alors toutes les nuits, il remplit des camions entiers pour distribuer ses pommes sitôt cueillies du verger.

Les deux autres secouent la tête en faisant « Tsssss pas possible. » Ça parle encore cinq-dix minutes de factures, de salaire, de loyer et puis « Allez, bonsoir et courage », ça se lève tout suant, ça titube vers les douches et ça ne se reverra sans doute jamais.