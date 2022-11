Podcast – Comment (ne) fonctionne (pas) la concertation sociale?

Le front commun syndical a appelé à la grève générale ce mercredi. On attend de très nombreuses perturbations. Les motifs de cette grève, on les a déjà exposés dans ce podcast, ils sont notamment liés à la non-augmentation des salaires hors indexation. Une matière qui est normalement réglée entre employeurs et représentants des travailleurs. C’est ce qu’on appelle la concertation sociale. Comment fonctionne-t-elle ? Et pourquoi ça ne marche pas ? On est allé voir Pascal Lorent, journaliste au service politique.

