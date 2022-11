Le nouveau «Black Panther», ou quand la fiction se fond dans la réalité

C’est le 28 août 2020 qu’a succombé Chadwick Boseman à des complications liées au cancer. La question a fini par se poser, de savoir ce qu’il allait advenir du personnage de Black Panther qu’il avait incarné se sachant déjà malade. « Il y a bien entendu eu le choc d’abord », raconte Kevin Feige, le producteur. « Et puis effectivement, la question est arrivée : Que fait-on ? Que devrions-nous faire ? Devrions-nous faire quelque chose ? Nous sommes arrivés à la conclusion que ce formidable ensemble de personnages et cet univers qui avait été créé à l’écran devait vivre encore. » Quand Chadwick Boseman est mort, Ryan Coogler travaillait depuis un an déjà sur une version du film incluant T’Challa. « Et comme il le fait toujours », reprend Kevin Feige, « en y mettant beaucoup de lui-même, de ses expériences de la vie. Ensuite nous avons perdu Chad, mais c’est la même idée d’implication qui a prévalu.