Grève nationale: pourquoi la grogne et la grève montent aux fenêtres du gouvernement

Le pays est à l’arrêt ce mercredi. Tout comme les négociations entre patrons et syndicats. Le gouvernement va répartir l’enveloppe bien-être et trancher la question des salaires.

Blocage ! Ce mercredi, la Belgique va se croiser les bras et filtrer l’accès aux entreprises. Avec aux lèvres une seule revendication : l’amélioration du pouvoir d’achat. Car malgré une indexation automatique des salaires qui, pour certains, n’apportera une hausse du revenu de plus de 10 % qu’en janvier prochain, de plus en plus de ménages peinent à nouer les deux bouts. Et ils le font savoir.

La faute à l’explosion des coûts de l’énergie : le gaz d’abord puis, en cascade, l’électricité et les autres combustibles. Mais aussi à l’augmentation du prix des carburants, des denrées alimentaires et à l’inflation qui a découlé de tout cela. Bref, la crise se fait sentir, bien avant la bise. Car jusqu’ici, l’arrière-saison a permis de limiter la consommation de chauffage. Mais qu’en sera-t-il dans quelques semaines ?