Podcast – La nouvelle saison de «The Crown», une menace pour le roi Charles III?

La 5ème et avant-dernière saison de la série à succès The Crown est sortie sur Netflix et elle suscite déjà des polémiques. Alors que Charles III a été proclamé roi il y a 2 mois, la série revient sur des événements passés dans les années 1990. Son divorce avec la princesse Diana et sa relation avec Camilla Parker-Bowles y sont notamment abordés. Réalité historique ou fiction ? La famille royale est-elle inquiète d’une mise à mal de sa popularité avec la sortie de cette nouvelle saison ?

Camille Petoud a posé la question à Marc Roche, correspond pour Le Soir à Londres et spécialiste de la monarchie anglaise.