Bruxelles renoue avec ses Plaisirs d’Hiver dès le 25 novembre

L’année passée, le bracelet était de rigueur pour les visiteurs des Plaisirs d’Hiver. Le précieux sésame s’avérait obligatoire pour consommer, faire des achats et profiter des attractions du marché de Noël bruxellois. Douze mois plus tard, la crise sanitaire liée au covid n’inquiète plus autant. Et, depuis cet été, les touristes étrangers sont de retour dans la capitale. La 22e édition des Plaisirs d’Hiver, qui se tient du 25 novembre au 1er janvier, bénéficie donc d’un horizon dégagé. De quoi sans doute faire rêver les autorités locales des chiffres records de 2019. L’événement avait alors attiré plus de 3,3 millions de visiteurs. L’équipe de Philippe Close (PS), qui a mis les petits plats dans les grands, prévoit différentes nouveautés. Voici les quatre choses à savoir sur cette nouvelle édition des Plaisirs d’Hiver.

Les infos pratiques

Les Plaisirs d’Hiver se déroulent du 25 novembre 2022 au 1er janvier 2023. Les activités sur la place De Brouckère joueront les prolongations jusqu’au dimanche 8 janvier 2023. Au niveau horaire, le marché de Noël accueillera les visiteurs de 12 à 22h. A deux exceptions près, les vendredis 24 et 31 décembre ( de 12 à 18h). L’événement accueillera à nouveau une patinoire (place de Brouckère), des chœurs (le week-end, derrière l’église Sainte-Catherine), ou encore différentes attractions (grande roue, manège avec des personnages fantastiques ou un dinosaure de 45 mètres). Les organisateurs annoncent un baby corner à l’intérieur de l’Hôtel de Ville. De quoi permettre aux familles de changer leur bébé et de réchauffer biberon ou repas en toute tranquillité.

Enfin, l’inauguration a lieu le vendredi 25 novembre à 18h. Les visiteurs pourront admirer l’illumination du sapin de Noël sur la Grand-Place suivie par le premier spectacle son et lumière de cette édition. Le programme complet et les informations relatives au dispositif de mobilité se trouvent sur le site Internet www.plaisirsdhiver.be. A noter que l’événement s’avère partiellement délocalisé au Bois de la Cambre, à Neder-Over-Heembeek, au square Ambiorix et à Laeken.

2

Les nouveautés

Les organisateurs cherchent chaque année à proposer de nouvelles expériences. L’édition 2022 possède donc son lot de nouveautés. Le Secret Garden du Grand Hospice en fait partie. Situés à un jet de pierre de Sainte-Catherine, les jardins de l’hospice Pacheco constituent un agréable écrin de verdure. Ils accueilleront cet hiver différentes installations lumineuses, des concerts acoustiques et des prestations d’humoristes. Autre nouveauté : une chute de neige numérique illuminera la façade de l’église Sainte-Catherine. Au Mont des Arts, des balançoires magiques permettront de composer des mélodies. Quant à la place de la Monnaie, elle contiendra trois pistes synthétiques de curling. Un peu plus loin, la Galerie Horta accueillera l’expérience immersive Spirit of the North. A titre d’exemple, les plus jeunes pourront y attraper des flocons de neige ou donner vie à des dessins dans une salle interactive décorée aux couleurs de l’hiver.

3

L’impact énergétique

La crise énergétique trotte dans toutes les têtes. En cette fin d’année 2022, elle a poussé certaines communes à renoncer à installer leur patinoire temporaire. De quoi évidemment poser la question de l’impact énergétique sur cette nouvelle édition des Plaisirs d’Hiver. Cette dernière conserve en réalité sa configuration habituelle. La Ville de Bruxelles bénéficie d’un contrat fixe chez Sibelga. « Il est toujours valable par rapport à l’édition passée. On n’a pas d’augmentation. C’est le même tarif », explique le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS).

Quant à la patinoire, son coût énergétique reviendra au total à 7.500 euros. « Ce n’est pas rien, mais certains croyaient que c’étaient des montants complètement démentiels. On a travaillé depuis longtemps à tout ce système, on est branché au réseau de la ville et on ne travaille pas avec des groupes électrogènes. C’est une intégration qu’on a faite bien avant la crise énergétique ».

Les horaires des illuminations en rue constituent le seul changement lié à la crise énergétique. Les décorations se trouvent d’ordinaire allumées de 13 à 1h. Cette année, elles le seront de 17 à 1h. Mais là encore la décision s’avère surtout symbolique, explique l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi) : « Depuis une dizaine d’années, on met du led. On a donc une consommation très faible pour les illuminations de fin d’année. On s’est dit que, vu la période, on ferait un geste symbolique ».

4