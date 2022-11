Coupe de Belgique: le Standard de Liège s’impose sur le fil à Dender et se qualifie pour les huitièmes de finale Le Standard de Liège s’est imposé sur le plus petit des écart contre Dender en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Par la rédaction Publié le 8/11/2022 à 18:53 Temps de lecture: 2 min

Mardi soir, le Standard a évité le piège à Dender en s’imposant, 0-1, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Dans le même temps, Louvain n’a fait qu’une bouchée des Francs Borains sur leur propre terrain, 0-5. Le Standard s’est imposé par le plus petit écart, 0-1, contre une fière équipe de Dender, qui évolue actuellement en D1B. Bien que peu menacés, les Liégeois ont manqué d’impact pendant une longue partie de la rencontre et ont ainsi dû attendre la 74e minute pour ouvrir la marque via une tête de Balikwisha, trouvé tout seul au deuxième poteau par un centre flottant de Laursen. Quelque peu abattus, les joueurs de Dender ne sont pas parvenus à trouver de réponse à l’ouverture du score des Rouches. Ils ont dû laisser s’échapper la qualification.

Les Francs Borains, qui occupent actuellement la 7e place du classement en Nationale 1, n’ont pas su résister à Louvain, pensionnaire de D1A, et se sont inclinés dans leur stade, 0-5. En première période, Maertens (18e) et De Norre (44e) ont mis les Louvanistes aux commandes de la rencontre. Le buteur maison, Gonzalez, y est allé de sa contribution (48e) avant que Mpati ne marque contre son camp (62e) et que Vlietinck n’enfonce le clou quelques minutes plus tard (70e), pour sceller le score final.