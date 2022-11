Tamim ben Hamad al-Thani, l’homme qui a voulu la Coupe du monde

Il aura fallu attendre longtemps depuis qu’il a reçu le titre d’émir, neuf longues années, pour que cheikh Tamim ben Hamad al-Thani sorte de ses gonds. Cet homme connu pour son affabilité ne supporte plus le « Qatar-bashing », cette campagne de dénigrement que son pays qui va bientôt accueillir la Coupe du monde de football subit à travers le monde. Trop, c’est trop, estime-t-il. « C’est sans précédent », a-t-il clamé le 25 octobre dernier devant le Conseil législatif à Doha, « il y a des calomnies et du deux poids-deux mesures, atteignant un niveau d’acharnement qui a amené beaucoup de gens à s’interroger, malheureusement, sur les véritables raisons et motivations de cette campagne… » C’est que, pour Tamim al-Thani, cette Coupe du monde doit couronner plus de deux décennies et demie d’efforts gigantesques, commencés sous le règne de son père Hamad, pour faire du minuscule petit Qatar un pays que le monde entier connaîtrait.