Chaos migratoire: la Belgique va-t-elle vraiment accueillir 100.000 demandeurs d’asile en 2022?

Interrogée la semaine dernière sur LN24, la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a confirmé que la Belgique était confrontée à une très forte hausse des demandes d’asile. « Aujourd’hui, on est déjà à plus de 90.000 personnes qui ont besoin d’une protection dans notre pays dont 30.000 demandeurs d’asile ainsi que 60.000 Ukrainiens. Cela veut donc dire qu’à la fin de l’année, nous atteindrons le chiffre de 100.000 personnes qui ont toutes besoin d’un hébergement. »

Cette réponse alambiquée a été reformulée par la chaîne d’info ainsi qu’une dépêche reprise par la plupart des médias sous le titre : « La Belgique devrait enregistrer 100.000 demandes d’asile avant la fin de l’année. » Un chiffre choc qui n’a pas manqué d’alimenter les critiques de la droite nationaliste, Theo Francken (N-VA) en tête, ou encore de l’extrême droite, sur le mode : « Vous voyez bien que “la gauche” fait n’importe quoi, c’est intenable. »