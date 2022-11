«Dreaming Walls»: derrière les murs du mythique Chelsea Hotel à New York

C’est un film né d’une joyeuse coïncidence. Il y a environ cinq ans, alors qu’Amélie van Elmbt et Maya Duverdier, réalisatrices et amies de longue date, sont à New York pour présenter au festival de Tribeca Drôle de père, film que la première a réalisé et auquel la seconde a collaboré, elles se promènent le long de la 23e Rue et reconnaissent, cachée derrière un grand échafaudage, la célèbre façade du Chelsea Hotel. Ce lieu mythique des années 1960, Patti Smith le dévoile en partie dans Just Kids, son livre à succès qui a beaucoup marqué les deux réalisatrices. Ni une ni deux, après une brève hésitation, Amélie van Elmbt et Maya Duverdier décident donc d’en pousser la porte d’entrée par curiosité et rencontrent une de ses résidentes. L’évidence apparaît et le projet naît naturellement. Comme si les étoiles s’alignaient.