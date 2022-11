Une ancienne légende du Real Madrid tacle Karim Benzema qui se préserverait pour la Coupe du monde: «Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté»

De plus, l’ancien joueur du Real Madrid compare la situation de Benzema avec d’autres joueurs : « Je ne comprends pas. Je vois Messi jouer avec le PSG et Lewandowski avec Barcelone. Et presque tous les joueurs, dans les limites du possible. Certes, il y a risque de ne pas pouvoir aller à la Coupe du monde, mais tu dois l’assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté. »