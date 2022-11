Nucléaire: sur la prolongation, le gouffre reste immense entre Engie et le gouvernement

Depuis le 21 juillet dernier, le gouvernement a décidé d’engager des négociations avec le groupe Engie concernant la prolongation de la durée de vie (ou « LTO ») de deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3) jusqu’en 2035. Des discussions visiblement ardues, si l’on en croit nos confrères de l’hebdomadaire Le Vif, qui ont obtenu lundi une copie de la note présentée la semaine dernière devant le « kern » par le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), et la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Cette note, nous avons également pu nous la procurer à bonne source : elle fait l’état des lieux des trois points clés (« key issues ») sur lesquels achoppent les discussions. Sachant qu’il ne s’agit pas de points de détail : coût et calendrier du LTO ; plafonnement du coût de la gestion des déchets radioactifs ; et structure d’exploitation des deux réacteurs.