Michael Koch à propos de «Drii Winter»: «La montagne met votre petite existence en perspective»

Présenté à la Berlinale et au Festival de Gand, le film du Suisse est une tragédie grecque sensorielle et profonde qui nous plonge dans les Alpes, dans une approche entre documentaire et fiction.

Dans Drii Winter, son deuxième long-métrage, le Suisse Michael Koch, né à Lucerne en 1982, nous plonge dans une montagne à la fois hostile et paisible pour raconter l’histoire d’Anna et Marco, un couple follement amoureux. Leur vie est tranquille jusqu’au jour où Marco apprend qu’il est atteint d’une tumeur cérébrale. Une maladie qui va lui faire perdre peu à peu le contrôle de ses actes et transformer sa personnalité. Un récit inspiré d’une histoire que le réalisateur a entendue à la radio, et nourrie de son expérience personnelle (la perte d’un cousin de son âge, atteint d’une tumeur).