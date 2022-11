Ecrire, est-ce utile? On en débat à la «Nuit des écrivains»

C’est déjà la sixième fois que La Première et Passa Porta organisent une Nuit des écrivains. Avec succès. Plus de 400 inscriptions déjà cette année (et il y a encore de la place) pour aller, au Théâtre 140 à Schaerbeek, écouter et applaudir ces six écrivains, en plus des animateurs Myriam Leroy et Pascal Claude, et des artistes invités, Noé Preszow, Isabelle Wéry, Marie Dara et Anna Ayanoglou.

On parlera littérature évidemment, mais aussi #metoo, amour et érotisme. Et musique. Normal quand on a une écrivaine chanteuse, Clara Ysé, dans le panel d’auteurs et autrices. Un panel d’ailleurs intergénérationnel : Patrick Chamoiseau a obtenu le Goncourt pour Texaco en 1992, l’année même où Clara Ysé est née. Et Emmanuelle Bayamack-Tam a décroché le Médicis en début de semaine…