Design Plus aménage les bureaux «comme à la maison»

Design Plus conçoit les espaces de travail au bureau, nés dans la foulée du covid. Une attention particulière est portée au bien-être de l’employé, pièce maîtresse du nouvel échiquier.

Le bureau comme à la maison. Plus qu’une devise, un nouveau slogan, en grande partie imposé par le covid et ses confinements qui ont fait apparaître de nouveaux modes de vie (et donc de travail).

Qui aurait imaginé travailler sur de longues tables en bois massif qui serpentent, tels des reptiles, au milieu de plantes d’intérieur (voire d’arbres entiers) ? Qui aurait pu prévoir qu’un jour nous en serions réduits (mais qui va s’en plaindre ?) à siroter, entre la lecture de deux dossiers brûlants, des jus frais (aux couleurs parfois douteuses…), confortablement installés dans des canapés et autres poufs dernier cri dont le plus dur, une fois la boisson ingurgitée, est de s’en extraire ? Qui encore aurait jamais pensé qu’on pourrait faire une partie de baby-foot avant d’entrer dans une réunion ?