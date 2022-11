De Croo vante la technologie et plaide pour qu’on «maintienne la cohésion»

Fidèle à ses convictions, De Croo a brisé une lance en faveur des technologies. « Les gens doivent savoir que les technologies climatiques d’aujourd’hui sont plus prometteuses que jamais ». Et de vanter la Belgique dont la délégation de 115 membres (qui ne viendront pas tous à la COP) comporte plus d’une quinzaine de représentants du port d’Anvers, de Fluxys (l’opérateur de gaz) et de l’entreprise de dragage Deme venus vanter leurs projets dans le domaine de l’hydrogène « vert ».

À lire aussi Alexander De Croo: «Le changement climatique est arrivé pour se venger»

Pratiquant l’œcuménisme et un « en même temps » très macronien, De Croo a plaidé pour un rapprochement Nord-Sud et s’est adressé aux jeunes. « Faites partie de la solution, allez étudier les sciences et par-dessus tout, construisez des coalitions, des partenariats. Dialoguez avec des personnes aux idées différentes, c’est là que le véritable changement se produit ».

Pour De Croo, le gouvernement ne peut tout faire tout seul. Le progrès n’est pas imposé d’en haut mais co-créé entre partenaires. Entre les gouvernements et le secteur privé. Entre les entreprises et la société civile ». C’est ainsi qu’on avancera, dit-il, et « non en se jetant de la peinture les uns sur les autres ».

Alexander De Croo n’a cependant pas fait mention du partenariat signé entre la Belgique et le Mozambique qui prévoit l’octroi de 2,5 millions d’euros au titre de financement des « pertes et dommages » déjà subis par Maputo du fait du changement climatique. Il est vrai que le gouvernement flamand est très réticent à l’idée que la Belgique s’engage dans des financements dans le dossier sensible des « pertes et préjudices »…

À lire aussi Climat: condamnée en juin, la Belgique n’a pas fait le moindre geste

« Clivant, et rien de très concret », commentait-on mardi soir, un expert d’une ONG qui, la veille avait rencontré le Premier ministre et s’offusquait un peu que, dans son discours, celui-ci les mentionne comme des jeunes activistes qui savent qu’ils doivent regarder au-delà des slogans ».