Jonas Gerckens: «C’est en découvrant la Route du Rhum à l’âge de 6 ans que ma passion pour la voile est née»

Retardée pour cause de tempête, la 12e Route du Rhum va enfin prendre son envol ce mercredi, sur les coups de 14h15, depuis Saint-Malo, en direction de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Un envol qui sera bien réel pour les majestueux multicoques de la Classe Ultim qui s’apprêtent à réaliser cette Transatlantique dans des temps records : on parle désormais de moins de 6 jours de course !

L’épreuve ne sera pas moins intense dans les autres catégories, à commencer par la Class40, qui réunira le plus fort contingent de la flotte : 55 monocoques de 40 pieds (12,19 mètres) sur les 138 bateaux au départ ! Parmi ceux-ci, le Liégeois Jonas Gerckens (42 ans) s’attaquera à sa deuxième Route du Rhum, quatre ans après s’y être classé 14e de la classe (en 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes), s’appropriant ainsi la meilleure place d’un Belge dans la célèbre épreuve.