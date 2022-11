Au moins deux milliards pour rénover le bâti scolaire

Un milliard. Peut-être deux. Les investissements dans les bâtiments scolaires ont le vent en poupe en ce moment. Il y a un an, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’engouffrait dans le plan de relance et de résilience européen, décrochant 269 millions pour la démolition/reconstruction de 149 écoles. Au même moment, il promettait de réfléchir à l’octroi d’un milliard supplémentaire. On en était là jusqu’il y a quelques jours quand le ministre Daerden (PS) a obtenu de ses collègues du gouvernement un blanc-seing sur la manière d’investir ce second paquet d’argent. Au passage, ils ont prévalidé une réforme ambitieuse des traditionnels fonds des bâtiments scolaires. Explications.

1