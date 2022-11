Yvan Salomone chez Baronian: l’aquarelle et le béton

Si on vous dit qu’Yvan Salomone est né et vit depuis toujours à Saint-Malo et qu’il pratique l’aquarelle, personne ne vous reprochera de penser que les petites marines pour touristes constituent l’essentiel de son travail. On est d’autant plus époustouflé lorsqu’on découvre l’exposition que lui consacre actuellement la Galerie Baronian. L’aquarelle est bel et bien le moyen d’expression de cet artiste hors-norme mais sa manière de l’utiliser se démarque totalement des pratiques habituelles. D’abord, il y a le format. Loin des petites feuilles habituelles, Yvan Salomone travaille systématiquement dans un seul et unique très grand format de 133 × 97 cm. Ensuite, il y a les sujets. Si le Malouin a visité tous les ports du monde, ce n’est pas pour y croquer les petits voiliers romantiques ou les pêcheurs au visage buriné. Ce qui l’intéresse, ce sont les installations portuaires, les grues, les containers.