Royaume-Uni – Union européenne: l’Assemblée mixte défend une coopération énergétique

Pour sa deuxième session, l’Assemblée de députés britanniques et européens post-Brexit a eu lieu à Londres ces lundi et mardi. C’était la première fois qu’une délégation européenne se rendait à Westminster depuis la sortie britannique de l’Union européenne.

L’Assemblée parlementaire de partenariat (APP) Union européenne – Royaume-Uni n’aura pas attendu la fin de sa session, ce mardi, pour émettre une recommandation. Dès lundi soir, les 70 députés européens et britanniques réunis à Londres se sont mis d’accord sur la nécessité pour les deux parties de coopérer sur la question énergétique.

Prévue par l’accord de commerce et de coopération post-Brexit, cette assemblée avait tenu sa première séance en mai à Bruxelles. Son objectif consiste à créer un lieu d’échanges sur la nouvelle forme de partenariat entre l’Union et le gouvernement britannique. L’assemblée peut demander au conseil de partenariat, aussi prévu par l’accord, de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cet accord et elle est informée des décisions prises par ce conseil.