Coupe du monde 2022: le Tribunal arbitral du sport confirme la participation de l’Équateur mais prend une sanction contre la fédération

Castillo a participé à huit rencontres des qualifications au Mondial avec l’Équateur. La fédération chilienne accusait l’arrière-droit d’être né en Colombie et d’avoir falsifié sa date de naissance. Selon elle, des documents montreraient que Castillo est né à Tumaco en Colombie en 1995 et non, comme indiqué sur ses documents officiels, à Villamil Playas en Équateur en 1998. Elle demandait à ce que les résultats de ces huit rencontres soient annulés et que l’Équateur soit, par conséquent, exclu de la Coupe du monde.