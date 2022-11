Petits potins, frigo partagé et skate-board pour futurs champions

Si le digital prend de plus en plus de place dans nos vies, rien ne vaut l’interaction physique. Les lieux publics intérieurs comme extérieurs sont des lieux de retrouvailles, de balade, de lecture… Bref : de vie. Ils sont utilisés par les citoyens à diverses fins. Au parc du Cinquantenaire, malgré le vent frais, Léa lit un livre : « J’adore ça, c’est l’occasion de sortir de mon kot, de prendre du temps pour moi, au calme. » « Ça nous permet de nous retrouver, après nos cours à l’univ’ », expliquent ces deux étudiantes. « On est à mi-chemin entre nos kots et l’université, donc on peut se voir après les cours, prendre l’air et discuter des derniers potins du moment ».