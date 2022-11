Ces espaces et ces rendez-vous sociaux qui sont autant de bonus

Dans son dernier numéro, la revue Sociétés en changement aborde la question de l’avenir de nos sociabilités urbaines. Il met en avant le travail de sociologues de la ville sur la notion d’infrastructure sociale, développé au sein du Metrolab, un laboratoire de recherche urbaine interdisciplinaire (UCL/ULB).

Par infrastructure sociale, on entend les lieux, les équipements et les agents au service d’une fonction qui, au-delà d’un rôle premier (gares, bibliothèques, écoles, crèches, aires de jeux, etc.), contribuent à entretenir un lien entre citadins venant de différents horizons. S’ils réunissent d’abord un public concerné par leur fonction (les voyageurs dans la gare, les lecteurs des bibliothèques, les élèves dans les écoles, les petits enfants dans l’aire de jeu, etc.), ces espaces touchent aussi une diversité d’utilisateurs secondaires qui y trouvent un lieu qualitatif où se poser, se rencontrer, socialiser, etc.