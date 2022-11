Justine Henin renforce son rôle de «mentor» auprès des jeunes

Depuis ce mardi, son académie, qui fête ses 16 ans, fait partie de la « BNP Paribas Fortis Young Talent Team », au même titre que l’école de tennis des frères McEnroe à New York, par exemple. Un important soutien pour les jeunes espoirs du tennis belge et étranger.

Pendant qu’Elise Mertens rappelle à tout le monde qu’elle est encore l’une des locomotives du tennis belge, Justine Henin (40 ans) poursuit son vœu de transmission au sein de son académie à Limelette (près de Wavre). Elle renforce, même, ce rôle de « mentor » auprès des jeunes en signant un partenariat avec BNP Paribas, le plus ancien sponsor du tennis mondial, qui a lancé un programme de soutien à la formation. De New York à l’Afrique du Sud, en passant par l’Italie, la France et donc… la Belgique.