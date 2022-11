Guggenheim Bilbao: une success story inédite

A son ouverture en 1997, l’admiration pour l’architecture de Frank Gehry se doublait d’innombrables craintes et questions sur l’avenir de l’institution. Vingt-cinq ans plus tard, l’horizon s’est considérablement éclairci.

Vingt-cinq ans après son ouverture, le Guggenheim Bilbao resplendit de mille feux et donne raison à celles et ceux qui y ont cru à une époque où le pari était loin d’être gagné. Lors de l’ouverture en 1997, on évoquait un peu partout la crainte d’un attentat de l’ETA, le coût de la nouvelle institution ou encore l’impérialisme cultuel américain. « Ce qu’on a construit à Bilbao, c’est un “Musée spectacle”, qui manquera certainement de rigueur culturelle et historique », affirmait, dans Le Soir, le peintre José Ibarrola. « Tout semble indiquer que le Guggenheim de Bilbao ne sera jamais un grand musée, mais uniquement une filiale d’une multinationale américaine, sans la moindre connexion avec la réalité culturelle et historique du pays d’accueil. »