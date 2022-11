Notre modèle social a des vertus… si on le fait fonctionner

Hausse dantesque des factures énergétiques, souvent impayables, flambée des prix alimentaires, instabilité économique : il y a ces dernières semaines de quoi nourrir le succès d’une grève générale. L’heure pour les citoyens est aux multiples incertitudes et il faut avoir un moral en béton ou une situation professionnelle particulièrement protégée pour ne pas se sentir en insécurité dans sa vie quotidienne.

