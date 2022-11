Coupe de Belgique: le Sporting de Charleroi sombre à Seraing qui se qualifie pour les huitièmes de finale

Les Zèbres ont pris le contrôle de la rencontre après le premier quart d’heure de jeu. Heymans a transformé une opportunité offerte par Morioka, qui a chipé le ballon chez Bunchukov (0-1, 17e). Mvoue a manqué l’occasion d’égaliser dans la foulée (20e), mais Mansoni a finalement réussi à emmener les vingt-deux acteurs vers les prolongations avec un but en fin de rencontre, sur un service d’Abanda (1-1, 81e).

En prolongations, le match a tourné à l’avantage de Seraing, qui a d’abord pris les commandes via Vagner, alors que Descotte aurait pu marquer en faveur de Charleroi quelques secondes plus tôt (2-1, 104e). Les Zèbres se sont effondrés dans le deuxième quart d’heure de prolongation, lorsque Wasinski a dévié dans son propre but un centre d’Abanda (3-1, 107e) avant que Vagner ne se fende d’un doublé pour achever les Carolos (4-1, 110e).