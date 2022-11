Assassinat de Jan-Willem Peeters: la détention du suspect encore prolongée

À lire aussi Fusillades à répétition à Bruxelles: la police désarmée

Après les faits, l’auteur a pris la fuite à bord d’un véhicule en direction de la chaussée de Ninove pour rejoindre le ring et l’E40, puis sortir à Kraainem, selon les informations données dans un appel à témoins diffusé par la police. Il aurait fait des aveux à la suite de son arrestation, qui a eu lieu quelques jours après les faits.



Les grands-parents de la victime ont vendu un immeuble à Overijse à la condition que Jan-Willem Peeters puisse continuer à y bénéficier d’un appartement à loyer modéré, mais les nouveaux propriétaires, Semun K. et sa compagne, auraient exigé qu’il déménage. Il y aurait eu plusieurs jugements en justice de paix donnant raison à l’ancien avocat et cela a conduit à la vente forcée de la maison d’Overijse et de la maison du frère de Semun K., qui avait servi de garantie.