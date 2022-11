Coupe de Belgique: Seraing a donné une leçon d’humilité à Charleroi

L’armoire carolo va rester vide. Seraing a créé une incroyable surprise. Le foot peut parfois véhiculer des idées toutes faites. La composition des deux équipes laissait pourtant peu de place au doute. Galje, Mbow, Mansoni, Bernier, Cachbach, Guillaume et Vagner Dias prenaient place sur le banc. Du coup, des éléments ayant peu ou pas joué jusqu’ici recevaient l’insigne honneur de défendre la cause sérésienne face à un Sporting de Charleroi, qui lui alignait une formation totalement compétitive. Sur le papier, le combat semblait inégal. On allait se rendre compte que le football n’a pas son pareil pour bousculer la logique. La remarque doit juste être nuancée dans la mesure où Seraing a montré un visage plus séduisant uniquement lorsque le coach a injecté des joueurs qui habituellement sont titulaires.