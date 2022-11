Le Standard respire avant le match contre l’Union Saint-Gilloise

Le Standard n’avait jamais perdu dans toute son histoire face à Dender (4 matches, 3 victoires, 1 nul), son dernier déplacement au Pays de la Dendre ayant souri en 2008 à Dieumerci Mbokani – auteur d’un doublé - et Salim Toama, et ce n’est surtout pas mardi que cette série devait se briser. Parce que les Flandriens luttent pour leur maintien à l’échelon inférieur (9es) aux côtés… des U23 liégeois, qu’ils affrontent d’ailleurs ce vendredi soir. Coïncidence cocasse du calendrier et d’un nouveau format de compétition qui a accentué l’impératif de succès, plutôt qu’une défaite gênante, alors qu’il y a moins de trois mois, Léandre Kuavita donnait sur ce même terrain la victoire (0-1) au SL16 FC… Car il ne pouvait pas en être autrement après le revers à Eupen et seulement quelques jours avant la réception de l’Union, Ronny Deila avait apporté cinq changements à son onze de base, remplaçant ses flancs (Fossey et Barrett) et ramenant sur le terrain Noë Dussenne et Denis Dragus.