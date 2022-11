Suzane, «Caméo»

3e Bureau-PIAS.

Il n’y a pas que dans son look que Suzane s’est libérée. Son album est un selfie de ses textes (parlant de son passé, ses amours, ses amitiés, ses passions…) et une libération dans les sonorités à la fois latines et urbaines. Suzane a élargi son spectre musical pour être plus complète, épouser tout son univers. Elle nous parle d’Océane, la petite fille, la combattante, la femme sensible, amoureuse et à la fois inquiète pour l’avenir. Suzane, la chanteuse réaliste, nous parle et nous séduit. Écoutons-la !