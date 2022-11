David Linx, Guillaume de Chassy, Matteo Pastorino, «On shoulders we stand»

Enja Yellowbird

Un album totalement original, qu’il faut écouter et écouter encore. Pour en ressentir l’émotion, la beauté, l’intensité. Sur ces musiques sublimes, David Linx a écrit des poèmes superbes qu’il chante divinement. Le piano de Guillaume de Chassy et les clarinettes de Matteo Pastorino sont discrets, pudiques, délicats. Et c’est ce qu’il fallait à Schubert, Chopin, Scriabine et les autres : un style épuré pour parvenir à la pureté de la musique, du texte et de la voix. Pari réussi.