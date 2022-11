David Linx: «C’est la musique qui a dicté le texte»

C’est un fameux défi, non ? De choisir des pièces du répertoire classique, d’une étude de Rachmaninov à une autre de Scriabine, d’un prélude de Chostakovitch à une mazurka de Chopin, d’écrire des paroles-poèmes qui se glissent dans cette musique et de les chanter. Le Belge David Linx est friand de ce genre de challenge un peu fou et il y excelle. Parce qu’il parvient chaque fois à rester fidèle à son projet et fidèle au chanteur de jazz qu’il est.