Grève nationale: la Belgique fortement perturbée, le point secteur par secteur

Le syndicat FGTB appelle à la « grève générale » ce mercredi. Les deux autres organisations, la CSC et la CGSLB, permettent à leurs membres d’y participer, ou d’organiser toutes autres actions ce jour-là, évitant de leur côté le terme de « grève générale ». Les trois organisations demandent davantage de soutien face à la hausse des prix de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat. Elles entendent aussi faire pression sur les employeurs pour qu’ils acceptent, lors des négociations de cet automne, des hausses de salaires au-delà de l’index et des augmentations barémiques. Actuellement, la loi qui encadre les salaires ne permet pas ces hausses supplémentaires.

SNCB

La CGSP Cheminots appelle ses affiliés à débrayer. La SNCB s’attend à des perturbations dès mardi à 22 heures et donnera en début de semaine plus d’informations sur le service minimum qui pourra être assuré. La CGSP Cheminots a justifié sa participation au mouvement par « la dégradation des conditions de travail », l’absence des « recrutements indispensables au maintien du bien-être du personnel » et réclame « un financement pertinent des missions de service public ». La CSC Transcom (chrétien) n’a pas déposé de préavis, mais ses affiliés seront couverts. Le SLFP Cheminots (libéral) a lui confirmé sa participation à la grève.

Stib et TEC

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce mercredi, prévient la société de transports bruxellois. Elle tiendra ses voyageurs informés en temps réel des perturbations via ses différents canaux, mais leur conseille d’ores et déjà de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là. Une partie du personnel répondra à l’appel du front commun syndical. De nombreux bus, trams et métros resteront donc à quai. La société n’est pas encore en mesure de déterminer quelles lignes circuleront, ni à quelle fréquence. Comme lors d’autres actions, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station. Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6 heures du matin mercredi afin de répondre aux questions des usagers.

Le réseau des TEC risque lui aussi d’être perturbé. Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles sur le site letec.be dans la journée de mercredi. Les TEC recommandent à leurs voyageurs de prévoir un moyen de transport alternatif pour se déplacer en ce jour de grève nationale.

Aéroports

Brussels Airport s’attend à de nombreuses perturbations. Environ 40 % des vols avaient déjà été annulés préventivement pour cette journée. Ce pourcentage est passé à 55 % ce lundi. Des discussions sont en cours avec les partenaires et les compagnies aériennes pour voir si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter le chaos. L’annulation ou la reprogrammation des vols vise à éviter les files d’attente trop longues et les retards le jour même. Les passagers concernés seront contactés personnellement par leur compagnie aérienne. Le nombre de passagers affectés n’est pas encore connu. Les voyageurs dont les vols sont maintenus sont priés de n’emporter que des bagages à main. Les personnes se rendant et revenant de l’aéroport devront également tenir compte des éventuelles perturbations dans les transports publics.

Tous les vols commerciaux prévus mercredi à l’aéroport de Charleroi sont annulés en raison de la grève, annonce Brussels South Charleroi Airport sur son site internet mardi. L’accès au terminal 1 sera fermé. Au total, ce sont 120 vols commerciaux au départ et à l’arrivée et quelque 20.000 passagers qui sont concernés.

Du côté de Liège Airport, l’aéroport ne devrait pas être officiellement fermé, selon son porte-parole. Mais il devrait globalement être bloqué, à en croire les échos reçus ces derniers jours des organisations syndicales. Des piquets de grève devraient ainsi être organisés aux entrées des entreprises qui y sont actives ainsi que sur les ronds-points à proximité du tarmac liégeois.

Les compagnies cargo ont d’ailleurs déjà pris leurs dispositions pour positionner leurs avions dans d’autres aéroports, selon Liège Airport.

Ecoles

On le sait, les enseignants ne sont pas contents… Ils le répètent à l’envi depuis le début de cette année, multipliant les actions dans la rue. Pas étonnant dès lors de les voir rejoindre le mouvement interprofessionnel de mercredi.

« On insiste auprès de nos affiliés pour qu’ils soient présents », précise Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. « Certainement parce qu’ils sont comme tout le monde victimes de la crise énergétique au niveau privé. Mais aussi parce que les déplacements que nombre d’entre eux effectuent à titre professionnel sont devenus très coûteux ». A la CGSP Enseignement, son homologue Joseph Thonon abonde : « Il y a bien eu un geste de la ministre pour les écoles mais rien pour les nombreux professeurs de religion, de morale, de CPC, de langue… qui, particulièrement en primaire, doivent multiplier les déplacements entre écoles, à leurs frais, pour avoir un horaire complet. Rien non plus pour ceux qui effectuent des missions comme les visites de stage ». Une certitude, nombre d’écoles seront perturbées par les grévistes (on annonce d’ailleurs des piquets dans la région de Liège) mais aussi par les effets collatéraux des autres professions en arrêt de travail : en l’absence de transport en commun nombre d’enseignants et d’élèves ne pourront rejoindre leurs classes.

À lire aussi Grève nationale du 9 novembre: quel service minimum dans les différents secteurs?

Petite enfance

Les crèches se rangent dans trois catégories : celles qui dépendent d’un pouvoir public (commune, province, etc.), celles du secteur non marchand, subsidiées, et les structures privées. « Si la grève doit être suivie, ce sera probablement dans tout est qui est public et subsidié », indique la Fédération des milieux d’accueil de la petite enfance (Femape). Certains indices laissent présager une participation importante. « On a été contacté par des milieux d’accueil dont le personnel ne se met habituellement pas en grève. Ils n’avaient pas l’habitude et ne savaient pas trop comment gérer », rapporte Natacha Verstraeten préside la Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance (File). Marie Tillière, secrétaire permanente à la CSC confirme : « Des retours que nous avons pour l’instant, on perçoit une forte mobilisation pour la journée de grève ».

Poste

Les responsables de la Poste feront le point en début de semaine sur l’ampleur exacte des perturbations. « Mais nous pouvons déjà dire que la grève nationale aura une incidence sur les services dans nos bureaux de poste, notre Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution des lettres et paquets. », indique la porte-parole de l’entreprise publique. Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les désagréments et retards. Nous suggérons par ailleurs aux clients concernés de suivre leurs colis via My bpost app ou le track and trace. Ils seront informés de la situation via ce biais. »

Hôpitaux

Dans le monde hospitalier, on oscillera entre actions symboliques et véritables mouvements de mauvaise humeur. Une certitude : de nombreux hôpitaux fonctionneront en service minimum obligatoire. On y appliquera alors un rythme dominical amélioré (pas d’opération par exemple mais les traitements de semaine comme les chimios ou les dialyses seront maintenus). Encore faut-il du personnel pour assurer ces dispositions. A ce jour – et la liste n’est pas close – une vingtaine d’hôpitaux sont occupés à l’organisation du service minimum en raison du nombre de grévistes déclarés. L’affaire se règle, soit dans une négociation locale soit, comme c’est le cas pour une dizaine d’institutions, dans le cadre d’un comité de concertation nationale. C’est à ce niveau que les partenaires sociaux se penchent au cas par cas sur les listes de personnels à réquisitionner.

En cas de désaccord, on passe dans une phase de réquisition active via les gouverneurs de province et la police. Ce vendredi, on était au bord de cette situation pour quatre institutions. « Dans le milieu, le succès du mouvement nous étonne presque. Il faut dire que la situation de crise actuelle vient s’ajouter aux revendications spécifiques du secteur : la pénurie de personnel ne faiblit pas et provoque des retombées sur la charge de travail générale », dit Yves Hellendorff, secrétaire national du secteur non marchand pour la CSC. « La concertation avec le gouvernement est au point mort… On a la désagréable impression qu’il n’y a pas de perspective ». Nathalie Lionnet, permanente pour le Secta, complète : « Oui, l’adhésion au mouvement est grande. Tout le monde est inquiet pour son avenir personnel et sa carrière professionnelle. Tout le monde a besoin d’un espace pour exprimer son mécontentement, c’est pour cela que la mobilisation sera forte »

Supermarchés

Les commerces seront également impactés, ont annoncé la Setca et la CNE. « Les Carrefour, Delhaize et Lidl devraient être globalement inaccessibles », prévient Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE Commerce. Et il y aura des blocages aussi devant les grands centres commerciaux comme les Grands Prés (à Mons), la Médiacité (à Liège), le Rive Gauche (à Charleroi)… Pour les autres magasins, cela dépendra des zones géographiques », a-t-elle précisé, appelant les consommateurs à faire leurs courses mardi ou jeudi. « A Bruxelles, les Brico seront aussi fermés. Les Inno resteront ouverts, mais le personnel sera en grève », explique Fabienne Meulemans, secrétaire permanente du Setca Bruxelles. La fédération belge du commerce et des services, Comeos s’attend à un impact moindre de la grève dans le secteur non alimentaire. « Même s’il y aura aussi des fermetures de magasins ici et là, surtout en Belgique francophone », précise son porte-parole Hans Cardyn.

Police

Un préavis de grève a également été déposé par la CGSP au sein de la fonction policière. Le syndicat estime que les négociations sont « un échec de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ». « La ministre nous avait promis une première phase de revalorisation en janvier 2023 », rappelle Eddy Quaino de la CGSP Police. « La CGSP n’avait pas signé l’accord sectoriel car elle ne le jugeait pas crédible, et nous avions raison. Il faudra attendre octobre 2023 pour que les policiers aient droit à une petite augmentation. » Le syndicaliste critique en outre l’accord budgétaire fédéral conclu en octobre, qui selon lui, exclut toute possibilité d’une deuxième phase de revalorisation salariale. Le SLFP-Police ne suit pas, quant à lui, l’action de mercredi. « On revendique une revalorisation barémique exécutée comme elle avait été signée et le maintien d’une fin de carrière particulière au métier qui tient compte de sa pénibilité. Ici, ça n’aurait pas été correct de jouer la carte intersectorielle pour un objectif sectoriel », indique son président Vincent Gilles.

Administrations communales

Outre les crèches et les écoles, les communes gèrent aussi des services accessibles au public comme ceux de la Population, de l’Etat civil et de l’Urbanisme. Le mouvement de grève impactera les administrations locales, mais pas de manière égale. « De nombreux agents sont venus me trouver et m’ont dit que, cette fois-ci, ils feraient grève. Il s’agit de personnes pour lesquelles, auparavant, ce n’était pas toujours évident de se lancer dans un mouvement de grève. Je sens qu’ici il y a une lame de fond plus importante », constate le maïeur louviérois Jacques Gobert (PS). A Bruxelles, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe (Les Engagés) s’attend, au contraire, à des guichets globalement ouverts : « Sur base des expériences du passé, on parviendra à faire fonctionner nos services sans trop de problèmes ».

Audiovisuel

Les deux chaînes belges de service public, la VRT en Flandre et la RTBF en Wallonie, ne devraient pas être touchées de la même manière par la grève générale. Quasiment aucune perturbation des programmes n’est attendue dans les rangs francophones, alors que plusieurs émissions ne seront pas diffusées par la VRT.

«Un préavis de grève a bien été déposé par la CGSP pour ce mercredi, mais pas à l’encontre de la RTBF. Il s’agit d’un soutien à la grève. Il permettra aux affiliés qui souhaitent faire grève d’être couverts par le préavis», souligne-t-on du côté du service public francophone. En conséquence de quoi, ce préavis ne devrait pas avoir de répercussion sur la grille de diffusions. «Comme ce préavis ne vise pas la RTBF, il n’impose pas de modification des programmes. A priori, il n’y aura pas de changement», poursuit-on à la Tour Reyers.