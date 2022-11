Roberto Martinez prolongé à la tête des Diables rouges? L’Union belge voudrait le faire signer avant la Coupe du monde

La fédération belge de football est toujours aussi enthousiaste au sujet du technicien espagnol et souhaite le conserver pour encore quelque temps.

Ce jeudi midi, les regards seront tournés vers Roberto Martinez qui annoncera sa sélection pour la Coupe du monde 2022. Sa dernière en tant que sélectionneur national ? Il se pourrait bien que non et son contrat, qui expirera le 31 décembre, pourrait être prolongé… avant même le début du Mondial.

Selon nos confrères du Nieuwsblad, l’Union belge voit toujours en Martinez l’homme idéal pour poursuivre le travail avec les Diables rouges, aussi bien en tant que sélectionneur que directeur technique. Pas question donc d’attendre les résultats de la Coupe du monde, la fédération aurait déjà lancé les négociations pour boucler le dossier avant le départ au Qatar.