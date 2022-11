Etats-Unis: pas de «tsunami» républicain à la Chambre, course très serrée pour le Sénat… le point sur le résultat des midterms

Ce mardi, les Américains étaient appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, qui renouvellent la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Les premiers résultats de ce mercredi indiquent une course plus serrée qu’annoncée, avec des comptages de voix qui pourrait nécessiter plusieurs jours dans certains Etats.