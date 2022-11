Hondelange : le débat entre agriculture et économie s’invite au Parlement wallon

Faut-il agrandir le zoning économique d’Hondelange (Messancy) au détriment de bonnes terres agricoles, c’est toute la question qui est posée et dont les parlementaires wallons ont abordé la pertinence ou non ce mardi en commission économie, aménagement du territoire et agriculture, suite à une pétition citoyenne qui a rassemblé sur le sujet plus de 3500 signatures, ce qui n’est pas commun.