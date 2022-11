Gerard Piqué termine sa carrière sur un carton rouge: le défenseur du Barça s’est fait expulser...alors qu’il était sur le banc (vidéo)

Dans son rapport, Gil Manzano précise le motif premier de l’expulsion de Piqué. « À la fin de la première mi-temps, alors qu’il était déjà dans le tunnel, pour m’avoir adressé les termes suivants : ‘Tu as vu le corner que tu nous as donné ? Vous êtes l’arbitre qui nous a le plus baisés, et de loin…’ », rapporte-t-il.

Avec ce rouge, le 11e de sa carrière au FC Barcelone, Piqué égale Hristo Stoitchkov en tête du classement des joueurs du Barça ayant récolté le plus de cartons rouges, soit deux de plus que Pep Guardiola (9).

L’arbitre Gil Manzano ajoute quant à lui deux nouvelles victimes à sa liste de célébrités qu’il a renvoyées aux vestiaires. Dans ce match mardi soir, il a également adressé un carton rouge à Robert Lewandowski. En Liga, il a notamment exclu Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Gareth Bale ou encore Casemiro.