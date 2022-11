Crise énergétique: un site du gouvernement fédéral compile 115 conseils pour réduire sa consommation d’énergie

Le gouvernement fédéral a lancé un nouveau site web, « EnergyWatchers », pour aider la population à faire baisser sa consommation, et donc sa facture d’énergie.

Un nouveau site web, baptisé « EnergyWatchers », a été lancé ce mercredi pour aider la population belge à réduire sa consommation d’énergie, alors que les prix sont au plus haut, annonce le SPF Santé publique et Environnement, à l’initiative du site internet, élaboré en collaboration avec la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten.

Prodiguant plus de 115 conseils, le site energywatchers.be vise à aider les citoyens « à réduire leur consommation et donc leur facture d’énergie ». Les recommandations sont divisées en cinq domaines : énergie verte, habitation, appareils électroménagers, déplacement et consommation. Elles sont également classées selon leur impact.