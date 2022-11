Une soirée à la découverte des pôles

Fin novembre à Wolubilis, « Into the Blue » partira à la découverte des pôles, guidé par l’explorateur Alain Hubert qui sera le parrain de cette 7e édition du Festival de la mer. En trois soirées, celui-ci s’ouvrira sur bien d’autres horizons encore.

« Au moment du Festival (NDLR : programmé du 24 au 26 novembre), je serai occupé par notre nouvelle expédition qui aura pour principales missions, en plus d’une foultitude de travaux, d’installer un nouveau système révolutionnaire de traitement des eaux, en plus d’évacuer les déchets stockés là depuis 2012 », détaille Alain Hubert. « J’espère que ce Festival attirera les jeunes, car les aventures et les explorations auxquelles certains d’entre eux se destinent permettent de faire avancer la science, et il faut soutenir cela ! »

Organisé depuis 7 ans à Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert), le festival du film « Into the Blue » mettra pour commencer le cap sur l’Antarctique, au moment où Alain Hubert y mènera une nouvelle expédition. L’explorateur bruxellois sera le parrain d’une édition notamment marquée par une série d’anniversaires fêtés cette année autour du « Continent Blanc » : le 125e anniversaire du premier hivernage d’un bateau (belge) en Antarctique, le « Belgica » mené là-bas par Adrien De Gerlache entre août 1897 et février 1899 ; le 65e anniversaire de la création par son fils Gaston de la base Roi Baudouin, restée dix ans en Antarctique (1957-1967) ; les 20 ans de la Fondation polaire internationale ; ou encore le 15e anniversaire de la station Princess Elisabeth.

Le premier soir (24 novembre), trois films viendront illustrer cette thématique, dont « Continent de glace », consacré à une mission menée au départ de la base belge Princess Elisabeth, ainsi que « L’Antarctique en héritage », qui retrace l’épopée de Gaston de Gerlache, aviateur, parti construire en 1957 avec 17 hommes la base Roi Baudouin sur une partie encore vierge du continent.

Entre rêves et absence

Les deux soirées suivantes seront consacrées à la voile, à laquelle ce Festival « Into the Blue » est prioritairement dédié. Le rêve sera au cœur de la soirée du vendredi 25 novembre. Au travers d’une évocation de celui que nourrit Denis Van Weynbergh de disputer le Vendée Globe 2024 ; ou de ceux qui ont assouvi le leur et l’ont raconté dans un film intitulé : « Les rêves ne meurent jamais ». Le plongeur Laurent Ballesta viendra ensuite évoquer sa découverte des profondeurs de la mer Tyrrhénienne, tandis que la soirée se clôturera avec le court métrage « Trois mois sans toi » : un témoignage sur l’absence endurée par les compagnes et les compagnons des concurrents du Vendée Globe.

La voile sous toutes ses formes

Enfin, après deux Master Classes techniques (le mouillage, et la météo et le routage) proposées l’après-midi du samedi 26 novembre, plusieurs films très variés composeront le menu de la soirée. Parmi ceux-ci, on notera l’étrange destin d’un marin écossais insouciant (« Farewell to Adventure »), la balade autour du monde d’un couple de jeunes belges parti mesurer en voilier la plastification des mers (« Sea The Plastic »), la transat en famille de Tom de Dorlodot (« Transatlantique »), ou encore le raid sous-marin de Didier Noirot (« Le Mystère de Terre-Neuve »). Deux films seront davantage consacrés à la compétition, avec l’évocation de la 4e place conquise l’an dernier par Jonas Gerckens à la Transat Jacques Vabre (« Never Let Go »), et le formidable mano a mano de deux compétiteurs luttant pendant 1 mois côte à côte pour la victoire dans la célèbre Solitaire du Figaro (« Duel »).